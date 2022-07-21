Son dakika 3. sayfa: Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK/YPG'ye yönelik Şanlıurfa'nın Birecik, Harran, Halfeti ilçeleriyle, Adıyaman ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 zanlı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ŞANLIURFA
İhlas Haber Ajansı / Güncel