Son dakika haberi! Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler, Atatürk Bulvarı'nda M.A.K'nın A.Ö'ye uyuşturucu sattığını tespit etti. Kovalamaca sonucu yakalanan M.A.K'nın üzerinde yapılan aramada, bir miktar eroin ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Müslüm Etgü Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler Son Dakika

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