Son dakika haberi: Şanlıurfa'da temsili trafik polisi olan engelli çocuklar sürücüleri uyardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da temsili trafik polisi olan engelli çocuklar sürücüleri uyardı

AA - Eşber Ayaydın - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da temsili trafik polisi olan engelli çocuklar sürücüleri uyardı

Son dakika haber... Şanlıurfa'da trafik polisi kıyafeti giyen engelli çocuklar, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da trafik polisi kıyafeti giyen engelli çocuklar, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası kapsamında, çocuklar için etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde bir araya gelen özel çocuklara, polis yeleği giydirilerek kırmızı düdük dağıtıldı.

Polis ekipleriyle trafikteki araçları durduran çocuklar, sürücülerden araçlarını dikkatli kullanmalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

Etkinlikte çocuklar, polis motosikleti ve araçlarına da binerek bir süre dolaştı.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Engelli, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title