Son dakika haberi | Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama

ŞANLIURFA'da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırdığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca telefon dolandırıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, çeşitli suçlamalar yönelterek, verdikleri hesaba para yatırılmasını sağlayarak dolandıran 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, bilgisayar, 20 sim kart ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Şüphelilerin telefon kayıtlarında iki günde 3 bin 127 kişiyi arayarak dolandırmaya çalıştıkları belirlendi.Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.