Son dakika haberi: Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde tefecilik suçlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde 12 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda çok sayıda POS cihazı, kredi kartı, senet, alacak verecek defteri ile sahte olduğu değerlendirilen pasaport, 2 hassas terazi, 150 gram esrar, tabanca, 2 şarjör, 16 mermi ve 11 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.