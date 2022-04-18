Son dakika haberi: Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde tefecilik suçlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde 12 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda çok sayıda POS cihazı, kredi kartı, senet, alacak verecek defteri ile sahte olduğu değerlendirilen pasaport, 2 hassas terazi, 150 gram esrar, tabanca, 2 şarjör, 16 mermi ve 11 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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