Son dakika haberi | Şanlıurfa'da taşlı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kışla Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş ve sopanın kullanıldığı kavgada Gökhan Y, İbrahim Y, Hamza Y. ile Mehmet A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.