Son dakika haberi: Şanlıurfa'da takla atan otomobil devrildi: 5 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da takla atan otomobil devrildi: 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ömer Şulul - Güncel
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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da takla atan otomobil devrildi: 5 yaralı

Son dakika habere göre ŞANLIURFA'da, kontrolden çıkarak takla atıp, devrilen otomobilde sürücü ile birlikte 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, kontrolden çıkarak takla atıp, devrilen otomobilde sürücü ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Viranşehir yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 ZT 939 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attıktan sonra devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sekine Kılıç, Mehmet Kılıç, Kübra Kılıç ve İrem Kılıç yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Viranşehir Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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