Son dakika haberi: Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadını polis ekipleri kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadını polis ekipleri kurtardı

AA - Müslüm Etgü - Güncel
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadını polis ekipleri kurtardı

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen kadın, polis ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen kadın, polis ekiplerince kurtarıldı.

Sırrın Mahallesi GAP Vadisi Bulvarı'ndan geçen sulama kanalında yardım isteyen bir kadın sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Yunus ekipleri, korkuluklardaki bir beze tutunan ve boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarmak için harekete geçti.

Bir polis memuru, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki demir korkuluktan atlayarak sulama kanalındaki kadını kurtardı. Korkuluklardan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kadının kurtarılma anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, polislerin olay yerine gelişi, bir polis memurunun demir korkuluklardan atlayarak kadını kurtarması yer alıyor.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title