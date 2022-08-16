Son dakika haberi! Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Hayati Harrani Mahallesi'nde, 52 ES 383 plakalı otomobilindeki Ahmet S. (31) kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan buldu. Güncel AA / Yasin Dikme Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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