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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - Reşit Dağ - Güncel
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kışla Mahallesi Belediye Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Yaralanan İ.C. ve M.C, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Reşit Dağ - Güncel

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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