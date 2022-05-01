Son dakika gündem: ŞANLIURFA - Seyir halindeyken yanan otomobil kameraya yansıdı - Haberler

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Son dakika gündem: ŞANLIURFA - Seyir halindeyken yanan otomobil kameraya yansıdı

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan otomobilin yanma anları ve trafikte oluşan panik kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan otomobilin yanma anları ve trafikte oluşan panik kameraya yansıdı.

Merkez Karaköprü ilçesi Abdulkadir Badıllı Bulvarı'nda henüz plakası öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken rampada yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler otomobilin etrafını sardı.

Yanan otomobil geriye doğru rampada kaymaya başlayıp araçtan patlama seslerinin gelmesi üzerine güzergahtaki araç sürücüleri panik yaşadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Polis ekipleri, olası patlamaya karşı bulvarı trafiğe kapattı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yol daha sonra tekrar trafiğe açıldı.

Otomobilin yanma anları ve çevrede oluşan panik kameraya yansıdı.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

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