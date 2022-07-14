Son dakika haberi: Şanlıurfa'da oto sanayide oksijen tüpünün alev alması kameraya yansıdı Son dakika haber... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde oto sanayide oksijen tüpünün alev alması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde oto sanayide oksijen tüpünün alev alması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Abdalağa Mahallesi'ndeki eski oto sanayideki iş yerinde Serhat Yüksel otomobilde çalıştığı sırada oksijen tüpü alev aldı. Otomobilden çıkarak tüpün vanasını kapatan Yüksel, olayı yara almadan atlattı. Durumu fark eden çevredekiler, araçtaki yangını söndürdü. Bu arada, oksijen tüpünün alev alması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. AA / Cuma Sarı - Güncel Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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