Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Merkez Haliliye ilçesi Kamberiye Mahallesindeki bir otelin odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otelde bulunanlar tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilendiği öğrenilen 7 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangın sonucu otelde hasar oluştu. AA / Rauf Maltaş - Güncel Şanlıurfa İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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