Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü

AA - Rauf Maltaş - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Haliliye ilçesi Kamberiye Mahallesindeki bir otelin odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otelde bulunanlar tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilendiği öğrenilen 7 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yangın sonucu otelde hasar oluştu.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title