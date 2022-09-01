Son dakika haberi... ŞANLIURFA'DA MUTFAKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA'da, bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. ŞANLIURFA'da, bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında ismi öğrenilmeyen Suriyeli aileye ait evde meydana geldi. İddiaya göre, mutfakta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan evi görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine giden itfaiye ekipleri yanan eve yapılan müdahalesinin ardından söndürüldü. Evde çıkan yangın, maddi zarara yol açtı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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