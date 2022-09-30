Son dakika haberi! Şanlıurfa'da kazı çalışmasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde içme suyu borusunun onarımı sırasında meydana gelen göçükte yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde içme suyu borusunun onarımı sırasında meydana gelen göçükte yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Narlıkuyu Mahallesi'nde içme suyu borusunun tamiri için yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında bir işçinin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan işçi Mehmet Aktaşoğlu, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktaşoğlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Müslüm Etgü Karaköprü Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Şanlıurfa'da kazı çalışmasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.