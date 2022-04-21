ŞANLIURFA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU 15 GÖZALTI - Haberler

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ŞANLIURFA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU 15 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞANLIURFA'da, polisin kaçak sigara ve tütün satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA'da, polisin kaçak sigara ve tütün satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara, bandrolsüz tütün ürünleri ve elektronik sigara satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Polisin 20 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda tütün ürünlerine el konulan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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