Son dakika haberi! Şanlıurfa'da iki grup arasında kavga kamerada

ŞANLIURFA'da, Suriye uyruklu iki grubun taşlı- sopalı kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Rabia Meydanı'nda dün akşam saatlerinde Suriye uyruklu kalabalık iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Cep telefonu kameralarına da yansıyan kavgaya karışan taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.Polis ekipleri, görüntüleri sosyal medyada da paylaşılan kavgaya karışanların belirlenip yakalanması için çalışma başlattı