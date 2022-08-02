Şanlıurfa gündem haberleri | Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimde 35 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa gündem haberleri | Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimde 35 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da polis ekiplerince açık alanlar ve kafelerde gerçekleştirilen denetimlerde, 35 şüpheli gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

Şanlıurfa'da polis ekiplerince açık alanlar ve kafelerde gerçekleştirilen denetimlerde, 35 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çevik Kuvvet şubeleri ekiplerinden 396 polisin katılımıyla Topçu Meydanı, Ali Şelli Parkı ve Atatürk Bulvarı üzerindeki kafe ve parklarda denetimler gerçekleştirildi.

Denetimde 1890 kişinin kimlikleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde 6 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 490 gram esrar, 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Denetimlerde 35 şüpheli gözaltına alınırken ruhsatsız olduğu tespit edilen 3 iş yeri de kapatıldı.

Gözaltına alınan kişiler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title