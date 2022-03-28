Son dakika haberi: Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Son dakika habere göre Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikanın çatısına arkadaşlarıyla ısı yalıtım malzemesi montajı yapan Sedat Aslan (29), rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybederek zemine düştü.
Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aslan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
AA / Müslüm Etgü - Güncel