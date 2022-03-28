Son dakika haberi: Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

AA - Müslüm Etgü - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikanın çatısına arkadaşlarıyla ısı yalıtım malzemesi montajı yapan Sedat Aslan (29), rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybederek zemine düştü.

Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aslan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Şanlıurfa, işçi, OSB, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title