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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cengiz Topel Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Evde bulunan 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen 1 kişiyi dışarıya çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde müdahalesi yapılan kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. ???????

İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Şanlıurfa İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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