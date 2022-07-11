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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da elektrik direğinde akıma kapılan işçi öldü

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da elektrik direğinde akıma kapılan işçi öldü

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

İşçi Mustafa Şahin (47) Karaköprü ilçesi kırsalındaki Türkmen Mahallesi'nde bulunan elektrik direğine çıktı.

Direkte bulunduğu esnada akıma kapılan Şahin, ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarılamayan Şahin'in cenazesi otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Mustafa Şahin Karaköprü Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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