Son dakika haberi | Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

AA - Reşit Dağ - Güncel
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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Yenişehir Mahallesi'nde 7 yıldır birlikte yaşayan Hülya E. (42) ile Mehmet A. (59) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Mehmet A, Hülya E'ye silahla ateş açtı.

İhbar üzerine sağlık ekibince kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nden Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bir çocuk annesi Hülya E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, zanlı Mehmet A'yı suç aleti silahla yakaladı.

AA / Reşit Dağ - Güncel

Viranşehir, Yenişehir, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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