Son dakika haberi | Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Yenişehir Mahallesi'nde 7 yıldır birlikte yaşayan Hülya E. (42) ile Mehmet A. (59) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Mehmet A, Hülya E'ye silahla ateş açtı.

İhbar üzerine sağlık ekibince kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nden Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bir çocuk annesi Hülya E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, zanlı Mehmet A'yı suç aleti silahla yakaladı.