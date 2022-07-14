Son dakika haberi | Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu
AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü MLKP mensubu terörist, Suriye sınırındaki Ceylanpınar'a geldi.
Silahsız ve teçhizatsız terörist, Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
AA / Rauf Maltaş - Güncel