Son dakika haberi! Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 13 yaşındaki çocuk öldü Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Merkez Eyyübiye ilçesi Eyyüp Nebi Mahallesi'nde arkadaş iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan İ.Ç, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Güncel AA / Yasin Dikme Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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