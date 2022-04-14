Son dakika haberi! Şanghay'daki kapanma şehrin büyük bölümünde sürüyor

Çin'in en büyük kenti Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle uygulanan kapanma kademeli olarak gevşetilmeye başlatılsa da sokağa çıkma yasağı şehrin büyük bölümünde devam ediyor.

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, son düşük riskli bölgelerde yaşayan yaklaşık 6,6 milyon kişinin evlerini terk edebileceğini açıkladı.

Merkez, mahallelerin vaka sayılarına göre düşük, orta ve yüksek riskli bölgelere ayrılacağını, karantina kısıtlamalarının kademeli uygulanacağını bildirmişti.

Yeni tedbirlere göre, son 14 günde vaka görülmeyen yerleşimler, "önleme bölgesi" olarak adlandırılıyor ve buralarda yaşayanlar evlerinden çıkıp düşük riskli bölgeler arasında dolaşabiliyor. Bu kategorideki yerleşimler de şu anda çoğunlukla nüfusun daha az yoğun olduğu banliyölerde bulunuyor.

"Kontrol bölgesi" olarak adlandırılan, son 7 günde vaka tespit edilmeyen yerleşimlerde yaşayanlar evlerinden çıkabiliyor fakat bölgelerinin dışında dolaşamıyor.

Son 7 günde pozitif vakaların tespit edildiği yerleşimler ise "yakın kontrol bölgesi" olarak adlandırılıyor ve buralarda sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.

Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 573, hastalık belirtisi göstermeyen 25 bin 146 vaka kaydedildi.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kent, Çin ana karasında en fazla vakanın görüldüğü yer oldu.

Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Kentte kapanma tedbirlerinin uzaması, gıda dağıtımı ve bakım hizmetlerinin sağlanmasında sıkıntılara sebep olmuştu.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 3 bin 20, hastalık belirtisi göstermeyen 26 bin 318 vaka saptandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 21 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Çin'de son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayıları arasındaki farkın giderek açılması dikkati çekiyor. Bunun, bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu hafif Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 171 bin 382 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong'da 1272 vaka

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 1272 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 7,6 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 194 bin 295 vaka görüldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.