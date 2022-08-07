Son dakika haberi! SANCAKTEPE'DE KAÇAK ALKOL OPERASYONU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! SANCAKTEPE'DE KAÇAK ALKOL OPERASYONU

Gelen son dakika haberine göre SANCAKTEPE'de kaçak alkollerin depolandığı adrese operasyon düzenlendi.

 - Güncelleme:

SANCAKTEPE'de kaçak alkollerin depolandığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 kilo etil alkol ve çok sayıda sahte içki ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Sancaktepe Atatürk Caddesi'nde dün bir adreste kaçak alkollerin depolandığı ve araçla dağıtımının yapıldığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda alkollerin yüklendiği araç durdurularak E.A isimli kişi gözaltına alındı.

Depo olarak kullanılan adrese yapılan operasyonda, 4 adet beyaz bidon içinde 42 kilogram gelen etil alkol, 2 adet sahte alkol üretiminde kullanılan tatlandırıcılı aroma, 1 adet 0.50 litre su şişesi içinde alkol etken maddesi, 65 adet çeşitli markalarda sahte viski, 2 adet çeşitli markalarda sahte votka, 17 adet çeşitli markalara ait boş şişe, 1 top sargı halinde sahte etiket, 375 adet sahte etiket, 140 adet sahte bandrol, 110 adet sahte TAPDK bandrolü, 1 adet şeffaf huni, 1 adet mavi renk boru ele ele geçirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Caddesi Sancaktepe Tragger Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title