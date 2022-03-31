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Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Isparta'da ziyaretlerde bulundu

AA - Ayşe Yıldız - Güncel
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Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Isparta'da ziyaretlerde bulundu

Son dakika haber... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Isparta'da ziyaretler gerçekleştirdi.

ISPARTA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Isparta'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Varank, Valiliği ziyaret ederek, Vali Ömer Seymenoğlu'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Mimar Sinan Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Varank, AK Parti Isparta İl Başkanlığına geçerek, burada partililerle buluştu. AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, partinin çalışmalarını anlattı.

Bakan Varank, daha sonra Isparta Belediyesine giderek, kendisini karşılayanları selamladı. Makama geçen Varank, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve belediye çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.

Varank, kentteki bir otelde Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Ömer Seymenoğlu, Mustafa Varank, Isparta, Güncel, Haberler

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