Son dakika haberi... Samsun polisinden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında bayram öncesi ile bayram sürecinde yapılacak alışverişlerde hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak ve önleyici tedbirlerin alınması için broşür hazırladı.

Ekipler, "Hırsızlara ve dolandırıcılara karşı duyarlı olun" sloganıyla merkez İlkadım ilçesi Site Camisi'nde cuma namazının ardından vatandaşlara broşür dağıttı.

Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli polis memuru Kadir Sümer'in broşür verdiği Ahmet Kalender, daha önce polis olarak tanıtan kişilerin kendisini dolandırmaya çalıştıklarını belirterek, "Arayan kişiler, 'Hesap ve kimlik bilgileriniz çalındı' diyerek verdikleri banka hesaplarına para aktarmamı istedi. Ben de polis merkezine giderek şikayetçi oldum." dedi.

Emniyet mensuplarına yaptıkları bilgilendirmeden dolayı teşekkür eden Kalender, uygulamadan memnun olduğunu kaydetti.

Sümer ise dolandırıcılık olaylarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.