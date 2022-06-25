Son dakika haberi... Samsun Emniyet Müdürü Urhal, Terme'de 'şok uygulama'ya katıldı

Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Terme ilçesinde gerçekleştirilen "şok uygulama"ya katıldı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Terme'de huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması, güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, arananların yakalanması amacıyla il merkezinden görevlendirilen Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Trafik birimlerinin katılımıyla eş zamanlı "şok uygulama" gerçekleştirildi.

Urhal, 8 amir ile 22 ekipte 70 personelin katıldığı uygulamada denetlemede bulundu, faaliyet ve çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Uygulamada 629 kişinin GBT'si sorgulandı, bir kişinin basit yaralama suçundan arandığı, bir kişinin de yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Toplam 168 aracın sorgulandığı uygulamada 3 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, bir araca sigortasızlıktan toplam 22 bin 491 lira idari para cezası uygulandı, bir araçta uyuşturucu bulundu.

Denetlenen 10 iş yerinden ikisine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı, 15 kişiye de Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 27 bin 285 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca bir ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 6 fişek ile 10 amaç dışı bıçak ve 2 muşta da ele geçirildi.