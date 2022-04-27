Son dakika haberi: Samsun'daki silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

KIRIKKALE (AA) - Samsun'un Atakum ilçesindeki eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Yaşar M, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık ve maktuller Kaan Aydenk ile Serdar Karakurt'un yakınları ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmada, dosyada yer alan bazı tanıkların ifadelerine başvurdu.

Sanık Yaşar M, savunmasında, isteyerek kimseyi öldürmediğini belirterek, "Sadece kendimi korudum. Pişmanım." dedi.

Maktullerin yakınları ve avukatları ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Duruşma savcısı, mütalaasında, haksız tahrikin yasal koşullarının oluşmadığını, Aydenk ve Karakurt'u kasten öldürdüğü kanaatine varılan sanığın, iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı 1 Haziran'a erteledi.

Olay

Atakum Güzelyalı Mahallesi'nde, geçen yıl 27 Temmuz'da bir eğlence mekanında koruma olarak çalışan Yaşar M, iş yerinde çıkan kavgada Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt'u tabancayla ateş ederek öldürmüş, polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.