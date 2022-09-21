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Son dakika haberi: Samsun'da yol uygulamasında 2 silah ele geçirildi

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Son dakika haberi: Samsun'da yol uygulamasında 2 silah ele geçirildi

Son dakika haberler... Samsun'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen emniyet ve kontrol uygulamasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen emniyet ve kontrol uygulamasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Merkez ve Çarşamba Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Samsun-Ordu kara yolu Helvacalı mevkisinde yol emniyet ve kontrol faaliyeti yürüttü.

Ekipler, B.O. ile S.E'nin kullandığı araçlarda 2 ruhsatsız tabanca ile 16 tabanca mermisi ele geçirdi.

Şüphelilere, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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