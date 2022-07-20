Son dakika haberi | Samsun'da üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti
AA - Recep Bilek - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberine göre Samsun'un Canik ilçesinde ormanda kesim yapıldığı sırada üzerine ağaç devrilen işçi yaşamını yitirdi.
Samsun'un Canik ilçesinde ormanda kesim yapıldığı sırada üzerine ağaç devrilen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'ndeki ormanda yapılan kesim sırasında orman işçisi Ş.Ö'nün (20) üzerine ağaç devrildi.
Ağır yaralanan Ş.Ö, iş arkadaşının aracıyla Gölalan Mahallesi'ne getirilerek buraya gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kentteki özel bir hastaneye kaydırılan Ş.Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Recep Bilek - Güncel