Son dakika haberi | Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda 10 adet sentetik hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 130 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.E'nin işlemleri sürüyor.
AA / Mustafa Çavuş - Güncel