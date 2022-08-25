Son dakika haberi | Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Çarşamba'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Çarşamba'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Beylerce Mahallesi'nde H.S'nin (47) evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 26 kök kenevir bitkisi ile kurumaya bırakılmış 3 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili H.S. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Hisarcık Güncel Haberler Son Dakika

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