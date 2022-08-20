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Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi! Samsun'da uyuşturucu operasyonu

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Son dakika haber... Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terme ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir aracı takibe aldı.

Yenidoğan Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 134,52 gram metamfetamin, 42,51 gram esrar, 25 kapsül sentetik ecza hapı ve esrarlı sigara ele geçirildi.

Araçtaki Y.A, E.B, M.M. ve M.K.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel

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