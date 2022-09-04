Son dakika haberi: Samsun'da motosiklet kazasında karı koca yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen motosikletteki çift yaralandı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen motosikletteki çift yaralandı. Vezirköprü Motosiklet Festivali'ne katıldıktan sonra Trabzon'a dönen Özcan A'nın kullandığı 61 AED 539 plakalı motosiklet, Durağan-Vezirköprü kara yolu Adatepe Kavşağı'nda devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan eşi Reyhan A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / İrfan Ağca Vezirköprü Motosiklet Trabzon Samsun Güncel Haberler Son Dakika

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