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Son dakika haberi! Samsun'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Son dakika haberi! Samsun'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Canik ilçesinde H.Ş. ve M.N.Y'nin kaçak makaron, tütün ve tütün mamulleri satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 50 paket çeşitli markalarda bandrolsüz kaçak sigara, 400 dal doldurulmuş bandrolsüz makaron, 505 kilogram kıyılmış tütün, 1 gram kubar esrar maddesi, 2 adet kaçak bandrolsüz içki, 7 paket kaçak bandrolsüz nargile tütünü, 5 adet elektronik sigara ve 14 adet nargile likiti ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel

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