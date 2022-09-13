Son dakika haber... Samsun'da ilkokulun yanındaki metruk lojmanda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika haberi: İtfaiyenin beklemesi Yanan evden görüntüler Samsun'da ilkokulun yanındaki kullanılmayan lojmanda çıkan yangın söndürüldü SAMSUN - Samsun'da bir ilkokulun yanındaki kullanılmayan lojmanda çıkan yangın söndürüldü. İtfaiyenin beklemesi Yanan evden görüntüler Samsun'da ilkokulun yanındaki kullanılmayan lojmanda çıkan yangın söndürüldü SAMSUN - Samsun'da bir ilkokulun yanındaki kullanılmayan lojmanda çıkan yangın söndürüldü. İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Yenice Sokak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait boş üç katlı lojmanda, oyun oynayan 3 çocuğun yaktığı ateşten dolayı yangın çıktı. Binadan çıkan alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını etrafındaki evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından 3 çocuk, ifadeleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek İtfaiye Samsun Güncel Haberler Son Dakika

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