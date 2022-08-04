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Son dakika haberi... Samsun'da evinin balkonunda tüfekle vurulan adam hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Samsun'da evinin balkonunda tüfekle vurulan adam hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde evinin balkonunda tüfekle vurulan adam yaşamını yitirdi.

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde evinin balkonunda tüfekle vurulan adam yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi'nde Hamdi Orta (57) evinin balkonundayken tüfekle yüzünden vuruldu.

Hamdi Orta olay yerinde hayatını kaybetti, saldırgan ise kaçtı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu olayın şüphelisi Mehmet Ali S. (20) gözaltına alındı.

Şüphelinin çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

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