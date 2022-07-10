Son dakika haberi! Samsun'da elektrik akımına kapılan genç öldü Son dakika haberler: Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, yaşamını yitirdi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Denizler Mahallesi'nde tarlasına giden Suat Kargı (23), sulama dinamosuna elektrik gelmemesi üzerine direğe çıktı. Kargı, bu sırada akıma kapılarak düştü. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kargı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kargı'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Yaşar Karaman - Güncel Çarşamba Samsun Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Samsun'da elektrik akımına kapılan genç öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.