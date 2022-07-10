Son dakika haberi! Samsun'da elektrik akımına kapılan genç öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Samsun'da elektrik akımına kapılan genç öldü

AA - Yaşar Karaman - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Samsun'da elektrik akımına kapılan genç öldü

Son dakika haberler: Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, yaşamını yitirdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Denizler Mahallesi'nde tarlasına giden Suat Kargı (23), sulama dinamosuna elektrik gelmemesi üzerine direğe çıktı. Kargı, bu sırada akıma kapılarak düştü.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kargı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kargı'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title