Son dakika haberi | Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi | Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Son dakika haberi | Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler adreslerde 1 kilo 743 gram kubar esrar, 465 gram metamfetamin, 25 sentetik uyuşturucu ecza hap, 6 bin 300 dolu bandrolsüz makaron, tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

AA / Recep Bilek - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, Güncel, Haberler

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