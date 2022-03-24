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Son dakika haberi! Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Son dakika haberi! Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlı, cezaevine gönderildi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlı, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 2019 yılında gözaltına alınıp hakkında Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı verilen Irak uyruklu zanlının tekrar yakalanması için operasyon düzenledi.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.

AA / Recep Bilek - Güncel

Samsun, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Haberler

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