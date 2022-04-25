Son dakika haberi! Samsun'da akrabalarını öldürüp cesedini gömen baba ve iki oğlu adliyede

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde akrabalarını öldürüp cesedini gömdükleri ortaya çıkan baba ve iki oğlu adliyeye sevk edildi.

Yukarı Kavacık Mahallesi'nde Bilhan Ö'nün kaybolmasıyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından gözaltına alınan ve ifadelerinde akrabalarını öldürdüklerini itiraf eden K.B. (62) ile oğulları A.B. (38) ve H.B'nin (35) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yukarı Kavacık Mahallesi'nde Bilhan Ö'nün (44) 23 Nisan'da akrabası K.B. (62) ile telefonda tartışıp evden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine kendisinden haber alamayan yakınları, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılot Karakol Komutanlığından yardım istemiş, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma kapsamında K.B. ile oğulları A.B. ve H.B'yi gözaltına almıştı. K.B, ifadesinde miras nedeniyle tartıştıkları Bilhan Ö'yü silahla öldürdüğünü, cesedini oğullarıyla Durusu Mahallesi Karakiraz mevkisindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etmiş, belirtilen alanda yapılan aramada Bilhan Ö'nün cansız bedenine ulaşılmıştı.