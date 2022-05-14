Son dakika haberi... Samandağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

Son dakika haberi... Samandağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Samandağ ilçesinde 124 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samandağ ilçesinde 124 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl jandarma Komutanlığı ekipleri, ikametlerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine 3 adrese baskın yaptı.
Aramalarda 124 kök Hint keneviri ile 3 ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Ev sahipleri İ.K, H.K. ve B.K. gözaltına alındı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel