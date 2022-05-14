Son dakika haberi... Samandağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi... Samandağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haberi... Samandağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Samandağ ilçesinde 124 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samandağ ilçesinde 124 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, ikametlerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine 3 adrese baskın yaptı.

Aramalarda 124 kök Hint keneviri ile 3 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Ev sahipleri İ.K, H.K. ve B.K. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Hint Keneviri, Uyuşturucu, Güncel, Haberler

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