Son dakika haberi | Sakız Adası'nda cesedi bulunan düzensiz göçmenin açlık ve susuzluktan öldüğü iddia edildi - Haberler

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Son dakika haberi | Sakız Adası'nda cesedi bulunan düzensiz göçmenin açlık ve susuzluktan öldüğü iddia edildi

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Son dakika haberi | Sakız Adası'nda cesedi bulunan düzensiz göçmenin açlık ve susuzluktan öldüğü iddia edildi

Bir son dakika haberine göre Sakız Adası'ndaki dağlık alanda cesedi bulunan düzensiz göçmenin Türkiye'ye geri itilmek korkusuyla saklanırken, açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Sakız Adası'ndaki dağlık alanda cesedi bulunan düzensiz göçmenin Türkiye'ye geri itilmek korkusuyla saklanırken, açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, dağlık alanda 8 Temmuz'da bulunan 24 yaşındaki Somalili Hüda Ali Ahmed'e ait ceset, Fransa'dan gelen erkek kardeşi Abu Abdul Fatah tarafından teşhis edildi.

Ahmed'in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak kardeşi düzensiz göçmenin ölümünün aşırı yorgunluk, açlık ve susuzluğa bağlı olabileceğini ifade etti.

Fransa'da ikamet eden Abdul Fatah kardeşinin başına gelenleri şu sözlerle anlattı:

"Duyduğum kadarıyla, (düzensiz) göçmenler (Ada'ya) vardığında altı kişilik gruplara ayrılmış. Kardeşim de dördü kız, ikisi erkek altı kişilik bir gruba dahilmiş ve birlikte dağa çıkmışlar. Teknede daha çok kişi varmış. Duyduğumuz kadarıyla sanırım yaklaşık 30 kişi. Türkiye'ye geri itilmekten korkuyorlarmış, o nedenle küçük gruplara ayrılıp çalılıkların arasında günlerce saklanmışlar. Böylesi bir sıcakta, onlar için bir günden fazla saklanmak zordu ve maalesef kardeşim yürüyemediği için dağda kalmış. Dört gün boyunca saklandığı için susuzluk ve açlıktan parmağını bile kımıldatamıyormuş."

Abdul Fatah, kardeşiyle en son Ada'ya ulaştığı 30 Haziran'da görüştüğünü belirterek, kardeşinin, yetkilerce yakalanmak korkusuyla dağlara kaçtıklarını anlattığını aktardı.

Kardeşiyle birlikte dağda saklanan Abdahaman ismindeki bir kişinin kardeşine su bulmak için uzaklaştığını anlatan Abdul Fatah, geri dönüş yolunda yakalanan Abdahaman'ın polis tarafından yakalanıp Türkiye'ye gönderildiğini ve kendisiyle Türkiye'den konuşarak yaşananları anlattığını savundu.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

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