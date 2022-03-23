Son dakika haberi: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı
AA - İbrahim Yozoğlu - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üst araması, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 148,36 gram esrar, 485 gram bonzai, 12,14 gram metamfetamin ile 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.