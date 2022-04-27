Son dakika haberi: Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA - Emre Ayvaz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Sakarya'nın Geyve, Sapanca ve Adapazarı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

SAPANCA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve, Sapanca ve Adapazarı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı.

3 ilçede düzenlenen operasyonlarda, 533 adet uyuşturucu hap, 41,47 gram esrar, 20,41 gram metamfetamin, 0,54 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Uyuşturucu, Sakarya, Sapanca, Geyve, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title