Son dakika haberi | Sakarya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika haberler: Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, tarihi eser operasyonunda 84 eser ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, tarihi eser operasyonunda 84 eser ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser niteliği taşıyan ürünlerin ilçede satılacağı bilgisine ulaştı. İstanbuldere Mahallesi'nde bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 70 sikke, 13 obje ve tablo ele geçirdi. Gözaltına alınan Ö.F.D, E.G. ve E.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Murat Arapoğlu Hisarcık Sapanca Sakarya Güncel Haberler Son Dakika

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