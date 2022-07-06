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Son dakika haberi... Sakarya'da restorandan para ve elektronik eşya çalan 2 zanlı tutuklandı

AA - Gürkan Özer - Güncel
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Son dakika haberi... Sakarya'da restorandan para ve elektronik eşya çalan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Hendek ilçesinde hamburger restoranından para ve elektronik eşya çalan 2 zanlı tutuklandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde hamburger restoranından para ve elektronik eşya çalan 2 zanlı tutuklandı.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Ali Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten 4 katlı hamburger restoranının çatı katından yüzleri maskeli şekilde girerek 11.500 lira ile 40 bin liralık elektronik eşya çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 30'dan fazla güvenlik kamerası ve mobese görüntüleri izleyerek olayın şüphelilerinin H.Ö. (20) ve M.A. (17) oldukları tespit etti.

Yapılan operasyonla gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada bir miktar para ve çalınan elektronik malzemelerin bir kısmı ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Gürkan Özer - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Sakarya Hendek Güncel Haberler Son Dakika

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