Son dakika haberi | Sakarya'da köpeğe ateş ederken çocukları yaralamakla suçlanan şüpheliye adli kontrol Son dakika haberi: Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sahipsiz köpeğe ateş ederken 3 çocuğu yaralamakla suçlanan şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sahipsiz köpeğe ateş ederken 3 çocuğu yaralamakla suçlanan şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı. Selahiye Mahallesi'nde Y.Y. (56), tüfeğiyle sahipsiz köpeğe doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Y.T. (8), Z.T. (9) ve E.S.P. (9) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli Y.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel AA / Emre Ayvaz Selahiye Serdivan Sakarya Güncel Haberler Son Dakika

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